政府推動「2030雙語政策」，但教育現場卻是問題叢生，民進黨總統參選人賴清德12日表示，雙語教育目前是執行出問題，要形成國家團隊，用更包容方式繼續推動。對此，淡江大學教育心理與諮商研究所教授柯志恩今(14日)透露第一線教學現場，並說失速的雙語政策不僅戕害義務教育，高教的專業也被棄如敝屣，無差別的全英語課程（EMI），為解決專業課程選課人數不足的問題，讓學校必須調降課程的英文難度，這種詭異的現象連外籍教師都搖頭。

日前教團曾要求暫緩雙語教育，賴清德對此表示，英語還是最重要國際語言，不管是增進國際交流，或提升專業領域知識，強化英語力是必要的，目前推動結果是執行現場出現問題。

但是柯志恩在臉書指出，這些年常聽到在第一線教書的學生抱怨，平時不僅要備課還需肩負行政工作，近年的雙語政策更讓基層備感壓力；當然樂見孩子可以學習雙語、甚至多國語言，但此刻是否有合適的學習環境、師資等條件來執行，恐怕是多數人的疑問。柯質疑，倘若賴上任後就真的有辦法執行嗎？想必賴自己也感到心虛，過去他在台南市長任內推出「十年計畫」、行政院長任內推「2030雙語國家」，多年執行下來，已造成學生專科項目和英語都學不好的窘境。

柯志恩認為更可怕的是賴清德明知執行現場的混亂與災難，卻看不見基層的苦，甚至還甩鍋地方政府、老師、學生及家長，要大家組成民進黨最愛卸責的「國家隊」，他真的知道自己在說什麼嗎？

身為教授的柯志恩指出，雙語應是一種「機會」，而不是「限制」，不該為了強推雙語卻弱化學生其他學科的學習成效，造成學生、老師更多的學習焦慮和教學負擔。教育就該回歸本質，讓各學科專注在其領域，要有好的英語環境就先解決考試導向及師資的問題，同時讓學生找回學習英文的動機，否則學生還沒等到提升國際競爭力的那天，就業競爭力就先消失殆盡了。