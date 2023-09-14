2023年台北國際航太暨國防工業展今日登場，國民黨總統參選人侯友宜在訪美前前往觀展，AIT處長孫曉雅當面向侯友宜介紹美國彈簧刀無人機，並祝福侯友宜此次美國行順利，還用中文說「一路平安」，雙方互動融洽。侯友宜說，他和孫都很關心台海和平，兩人會肩並肩讓台美關係不斷往前走。

侯友宜今除了至國防館觀看國造成果，也在孫曉雅陪同下逛美國館，並體驗駕駛F-16V戰機模擬機，他表示，自己一向主張努力加強國防軍備，提升國防自衛能力，所以他特別對國防自主非常的重視，今天也特別看無人航空載具的研發情形，以及先進戰機的研製。

侯友宜說，中科院的人非常辛苦，要特別謝謝他們。他也表示，尤其國家安全跟經濟，一定要跟國外朋友一起並肩作戰，因為航太經濟能夠跟國際合作，也可以創造新的機會，讓安全跟經濟並駕齊驅。

侯友宜指出，他和孫曉雅常常碰在一塊，兩人都非常關心 都很關心台海和平穩定，以及如何讓台美關係更深化，雙方會肩並肩在民主自由的同盟底下，讓台美的關係能夠不斷往前走。

侯友宜也說，此次數十家美國廠商來台組成「美國館」，展現美國在軍備武器上的能量，因此孫曉雅也一路陪同觀展。

侯友宜今傍晚出發訪美，進行為期8天的友誼之旅，將在華府展開密集拜會，除與美國在台協會理事主席羅森伯格會談外，也應邀在布魯金斯研究院、傳統基金會，與美國當地研究外交和台海兩岸關係的學者座談，並前往國會山莊，拜會多位美國聯邦參、眾議員，交換意見，之後飛往舊金山，與科技企業負責人座談。

侯友宜說，台灣科技產業可以說是在全球佔有一席之地，而科技產業是台灣經濟的命脈，這次他到美國會了解國外的科技產業，探討台美合作，尤其是讓台灣供應鏈和全球能更緊密連結。