桃園市長張善政拍板改善桃園最老國小桃園國小校門前500公尺民權路空間，打造人本交通，還學子通學安全。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園舊城區路窄常見人車爭道、險象環生，市長張善政上任首要工作之一就是改善「行人地獄」，經半年規畫，開出舊城改造第1槍，擇定桃園最老國小桃園國小校門前500公尺民權路試辦，透過縮減車道增加3公尺人行道，盼藉此降低車速，另也要校牆內縮、增家長接送區、擴大安全路口等，預計明年下半年動工，要讓桃園國小學生有全桃園最優的通學環境。

桃園市長張善政本周親自主持「桃園未來城市發展會報」，開出落實人本交通、舊城改造的第1槍，指示優先優化桃園國小前門民權路（中山路至中華路段約500公尺），以及成功路一段（民權路至成功路41巷）的步行環境，讓桃園國小學生有全桃園第一最優的通學環境。

都發局提出的「民權路X成功路－藝文生活通學步道」計畫，選定桃園國小前門通學步道優化，研擬以降低車速的道路設計，以及增加行人空間至3公尺寬的規畫，打造桃園國小與77藝文町周邊舒適的行人徒步環境，不僅確保學童上學安全環境，更優化了以77藝文町為核心，蔓延出的藝文遊逛空間。

都市發展局局長江南志表示，桃園火車站站前是桃園早年重要的商業發展區，也承載許多老桃園人的回憶，而桃園國小是桃園最老的小學，早期市街規畫已無法滿足目前需求，都市發展局將有步驟、循序漸進改善舊城區，從桃園國小與77藝文町通學廊道改善為核心揭開序幕，後續將有景福宮周邊人行環境改造和桃園火車站前的交通改善計畫，重現桃園舊城區的紋理，要讓桃園人感到：「我桃園我光榮！」

都市設計科長陳志偉進一步解釋，長約500公尺的民權路，將從單向雙車道全面改為5公尺寬的單向單車道，盼藉此降低車速，釋出空間增加雙向各3公尺的人行道，靠近中華路口則拓展成6公尺寬的單向雙車道，紓解左右轉車朝，並會在路口10公尺處取消路肩和停車格，畫設成安全路口，屆時行人不用再因閃避電線桿而走進馬路與車爭道，興建費約2500萬，預計明年中前發包、下半年動工，力拚明年底前完工。

「民權路X成功路－藝文生活通學步道」計畫不僅憑都發局一局之力，還有文化局、教育局、交通局和工務局等一起加入規畫討論，以及在地居民的支持，預計20日舉辦地方說明會，並爭取內政部道路2.0的補助計畫當桃園的示範區，盼達到拋磚引玉的效果，寫下更多老城區的故事。