羅廷瑋（左）舉例，現在的人1000塊連吃高檔自助餐都很困難，政府卻多用1000元用來買進口蛋，賺更多1000元。（張妍溱攝）

巴西進口雞蛋鬧得沸沸揚揚，台中市藍營立委參選人廖偉翔、羅廷瑋14日上午赴台中地檢署告發農業部，控訴詐欺、偽造文書及圖利等3條罪嫌；直指進口蛋製造日期、保存期限和事實不符，令人憂心。

藍營立委候選人羅廷瑋說，缺蛋已經非緊急狀況，政府卻不依採購法反而以「專案公司」處理，背後目的為何？

藍營立委候選人廖偉翔指出，按鈴要告混蛋、王八蛋，瞎扯蛋的政府，第一是提告共同或教唆詐欺罪、第二告是共同或教唆偽造文書罪，最後是圖利超思等罪嫌。

廖說，巴西這批專案進口蛋，最後上船時間是5月底，到台灣是7月，當初農業部司長張經緯說90天的保存期限，來到台灣照理說8月底、9月初抵台就應銷毀了，卻看到巴西蛋標示的製造日期卻是9月6日，後來說因為有噴膜有效期限可以是10月5日。

羅也舉例，現在的人1000塊連吃高檔自助餐都很困難，政府卻多用1000元用來買進口蛋，讓進口雞蛋售出後賺更多的1000元放到特定人士口袋，讓他很憂心。

羅表示，這批進口雞蛋進1.1億元價差，到底為何專案處理，難道這不是圖利嗎？且超思是個完全無任何實際案例證明可幫政府採購，也完全不知有資金調度營業成果，政府卻幫超思背書。