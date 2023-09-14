歐洲央行現在面臨兩難局面，在連續九次加息之後，一方面物價水準仍高，並且預計兩年後才會降到2%的通膨目標水準。

但是全球的升息趨勢，以及中國經濟的惡化，都對歐元區經濟成長造成負擔，歐元區目前已經出現衰退的明顯跡象。

有鑑於衰退可能，投資人和分析師此前一直傾向於暫停加息。然而本周二歐洲央行上調明年的通膨預期至3%以上，支持加息的聲音開始變大。

政策官員認為對2024年的預測至關重要，因為它關係到通膨是否會回到目標水準，還是在更長的時間內維持在高水準。

Danske銀行首席經濟學家Piet Haines Christiansen說，通膨太過強勁，歐洲央行不能暫停升息。

路透在9月5日至7日進行的調查中，大多數經濟學家預計歐洲央行本周將維持利率不變。但是由於市場變化太快，目前貨幣市場認為加息的機率達到65%，並且預計周四將是自2022年7月開始的升息週期，最後一次的升息。

如果周四升息25基點(1碼)，歐洲央行的存款利率將來到4.0%，為1999年歐元問世以來的最高水準。而就在14個月前，利率還在歷史新低水準的負0.5%，意指銀行必須付費央行，才能安全地存放現金。

預計歐洲央行在周四還會下調歐元區今年的經濟成長預測，這也導致一些經濟學家認為，歐洲央行應該暫停升息。

Natixist經濟學家Dirk Schumacher說，核心通膨只顯示出初步放緩跡象，成長前景則迅速黯淡，這意指著歐洲央行不太需要收緊政策。