閎康原有名古屋實驗室，以服務當地半導體設備廠MA需求為主，由於日本為汽車大國，擁有相當多車用半導體大廠，受惠於汽車電子化的提升，車用半導體、第三代半導體的開發正蓬勃發展，相關晶片必須透過半導體檢測，反覆驗證確認產品品質及安全性，閎康名古屋實驗室自2019年設立以來，每年的成長幅度皆高於公司平均，受惠於日本當地半導體需求強勁，今年名古屋實驗室營收較去年成長70%，營收佔比約8%。

台灣晶圓代工大廠日本熊本廠建設完工進入倒數，半導體設備及材料供應商開始動起來，由於日本市場需求強勁，且為就近提供大客戶檢測服務，繼名古屋之後，閎康於日本第2個實驗室—熊本實驗室於9月7日正式開幕。

謝詠芬表示，熊本實驗室一廠主要是為服務晶圓廠相關設備及材料廠的MA需求，第3季已通過數個半導體大廠認證並收到訂單，產能將處於供不應求狀態，預計將於第4季開始貢獻營收，整體效益自明年第1季顯現。

閎康預估，熊本實驗室一廠加入後，明年名古屋及熊本兩實驗室營收貢獻可望逾10%。

除熊本實驗室一廠，閎康也規劃設立二廠及三廠，以FA/RA為主，閎康表示，公司優勢在於檢測技術及檢測效率優於競爭者，相較於同業需耗時一週，閎康可在客戶交件一天之內找出問題並產出報告，進而協助客戶加速產品開發，因而訂單能見度高，預期2024年日本實驗室亦將維持高成長。