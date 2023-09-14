下半年原本就為傳統的網通旺季，加上缺料問題已經多在今年上半年獲得舒緩，且日前美國釋出將砸420億美元拚高速傳輸的計畫後，網通產業前景備受期待。日前因為美中關係仍處緊繃狀態，且網通產品攸關國安問題，故美國基建大餅大陸業者看的到吃不到的成分居多，故台系網通產業扮演的角色自然更顯關鍵，台灣也有多家網通廠早已經深耕北美市場多年，包括智邦、啟碁、中磊、正文(4906)等，隨著美國寬頻基建資金陸續到位，對於營運勢必帶來正面貢獻。

啟碁有鑑於半導體缺料狀況已在第二季解除，企業級網通設備、5G FWA CPE、低軌道衛星網通設備，以及電動車用ADAS毫米波雷達與DMS等新產品量產出貨，帶動營收持續成長，法人預估，啟碁今年全年營收會有雙位數成長，持續獨霸千億元營收網通股。

智易股價今日開高走高，最高衝上178元，股價寫下歷史新高，目前已獲得投信連31買。智易目前三大產品線寬頻固網、智慧家庭及行動通訊都有不錯的增長力道，其中，寬頻固網較原先預期強勁，故智易也將第三季展望調高，預計單季營收相較第二季會有低雙位數成長，另外，下半年也可望優於上半年。

智邦400G交換器比重穩定成長，也積極布局AI(人工智能)商機，法人看好，智邦第三季營收較第二季微幅成長，第四季維持成長亦可期，預期成長力道延續到明年。另外，智邦智能網絡介面卡(Smart NIC)今年第四季出貨可望開始增溫，2024年出貨明顯放量，毛利率可望跟著提升。