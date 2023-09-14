民進黨總統參選人賴清德今上午出席全國美業賴清德後援會成立大會，結果今出席與「美業最熟悉」的綠營人士不是女性，而是賴清德、總統府祕書長林佳龍及新北立委羅致政這三男；頭髮濃密的賴清德，外界總關心他那一頭茂密且微微中旁分的造型，賴清德今除了透露，小時候常被媽剃成「金光頭」，現在理髮的地點就在總統府的理髮廳。

今天的全國美業賴清德後援會，包括美容、美髮、美體、美甲、美睫、香氛精油等，橫跨各種和美麗有關的行業；賴清德、林佳龍及羅致政的共同點都是，擁有一頭濃密的黑髮。

賴清德致詞時特別感謝林佳龍指出，他今天非常高興，競選至今，都沒有美業後援會，而且還是全國性的，在林佳龍協助下，大家共襄盛舉，今天聚在一起目的就是美業大團結、支持賴清德、顧好未來、大家好生活，這是共同目標。

除了林佳龍，林佳龍致詞時特別跟後援會成員強調，另一個和美業很熟的人，就是今天後援會成立的男主持人羅致政。

會後，羅致政被不少美業後援會成員包圍，紛紛與他拍照；被問到「跟美業很熟悉」？羅致政笑著說，「我是美業經營很深」。

賴清德致詞時回憶自己成長歲月理頭髮的過程指出，小時候住鄉下，三兄弟都是母親用剃頭刀，一個月剃一次，三兄弟坐在門口，椅頭仔（板凳），一盆水、肥皂，用水把頭洗都是肥皂，母親用剃頭刀刮，所以，那不是五分頭，是光頭、金光頭，剃頭後摸還會痛。母親功夫很好，他頭皮還沒被割過，大哥、二哥也是這樣。

賴清德說，國小都是母親一個月一次刮一次，有時摸了，頭髮好像在皮膚裡面，國中開始，母親就讓他去萬里街找理髮師，高中、大學也都是去男士理髮。到台南後，熟識一間男士理髮店「小鬍子」，特別幫他設計髮型，所以一直頂著這個髮型到現在。

他說，當時他選國代的競總剛好在「小鬍子」隔壁，老闆也是民進黨支持者，就這樣一剪好幾年，他當行政院長後，三不五時，過年也回去給「小鬍子」剪。現在在總統府比較忙，都在總統府的理髮廳。總統府的理髮廳已經不是男士理髮，也是一個髮型設計師在理髮。

賴清德說，以前男士理髮，「剪一次頭三日厭頭」（傻傻的意思），但現在是美容美髮了。男生也是找美容設計師剪。這是社會努力。

賴清德表示，台灣的技術、美容美髮等商品、設備都很好。未來美業要好好推動。因為有許多人就業。每個人「勾卡水（更美）、勾卡春風，社會更好」。