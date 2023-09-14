入秋以來首波東北季風，預計下周五（22日）抵達，不過這波系統並不強，低溫約22度。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享未來一周天氣，整體而言仍屬晴朗溫暖，天氣還不錯。

「北方系統漸漸甦醒，但還無法影響到台灣」，儘管各氣象單位已開始提醒入秋後的首波東北季風即將報到，其實天氣也不會冷到哪去，頂多是「白天炎熱變成早晚有點涼」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今起直到20日的天氣，大致差異不大。今受偏南風影響，各地晴到多雲，南部地區及其他山區午後有短暫雷陣雨。明微弱低壓接近，降雨範圍稍擴大，東半部、恆春半島有零星短暫雨，西部地區午後也有雷陣雨。

16日起至18日，低壓帶影響，局部地區中午過後有雷雨機率。19、20日兩天水氣減少，各地恢復晴到多雲，午後雷雨集中在山區。只是高溫確實開始下滑，白天有30多度，差別在早晚偏涼，日夜溫差也會更明顯。