日本熊本工業高校學生14日訪問竹南鎮君毅高中以機器人互動交流。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

日本熊本工業高校學生14日訪問竹南鎮君毅高中，君毅學生贈送乖乖包給日生。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

日本熊本工業高校學生14日訪問竹南鎮君毅高中，君毅中學校長林慶旺與日校師長互換紀念旗。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

日本熊本工業高校學生14日訪問竹南鎮君毅高中以機器人互動交流。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅高中14日迎接來自日本熊本工業高校參訪團，校方特別安排全國技能競賽機器人選手與日本友人交流互動，君毅中學近年朝新雙語國際學校邁進，積極推動國際教育交流成效卓著，加上安排機器人展演，更讓日本參訪學生體驗到台灣機器人教育厚實基礎與魅力。

君毅中學表示，君毅機器人金牌戰隊當著日本友人面前，展開多項精彩演示，包括國手選拔賽機器人、青少年組機器人以及WRO未來新創家機器人的示範解說。資訊科學生還擔任了國民外交親善大使，親自指導熊本高校學生組裝機器人，完成後進行一場激烈的日本國技「相撲」機器人對戰。這個互動不僅使來賓們感受到了動手做的樂趣，還深化了台日之間的友好交流。

君毅資訊科選手們充分展現科技專長，利用手機即時翻譯向來賓們介紹了單超音波相撲機器人的組裝過程，並解釋了程式傳輸和藍牙連線的概念。活動期間雙方學生特別交換了紀念品，君毅金牌戰隊贈送日本學生綠色的乖乖許願包，這個禮物象徵著電機職類競賽選手的共識，希望參賽機器人能夠表現得「乖乖」，而「綠色」代表程式正常執行的燈號。這個小小的贈禮讓來賓們都莞爾一笑，為這次訪問增添了溫馨和歡樂的氛圍。

多媒體技術科同學特別製作紀念馬克杯，學生現場合影並將照片套印到事先繪製好的模版中，整體設計突顯台灣意向，希望能為來賓帶來美好的回憶。

校長林慶旺表示，這次參訪不僅展現了君毅資訊科機器人教育的實力，更促進了台日之間的文化交流。我們期待未來能夠有更多這樣的機會，讓君毅學生與更多外國朋友搭起友誼橋樑，展現台灣國際力和機器人的魅力。