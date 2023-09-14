曾國城現在也是別人的老闆，行事風格追求「責任制」。（羅永銘攝）

爆花從舞台劇跨入影像表演，表現被越來越多人看見。（羅永銘攝）

曾國城、蔡亘晏（爆花）主演新片《他馬克老闆》，電影講述職場生態，前者飾演「慣老闆」、後者演出「職場女強人」，其實他們倆人沒太多當「社畜」的經驗，曾國城很早就進入電視圈，爆花則是畢業即在小劇場演出，雖然沒有所謂的老闆，但曾國城有感而發說，其實藝人跟演員是有老闆的，他們的老闆更殘酷，叫做「觀眾」。

曾國城說演藝圈非一般職場，不是你有才藝、工作能力好不好，觀眾就一定會埋單留下你，形容是「風險最高」的職業，被觀眾炒魷魚不需要理由，更沒有職務代理人，成敗全部自己扛。爆花則分享，自己早年一直都是在小劇場，環境相對單純，可以很有熱情的創作，出社會或者轉影視表演後，就遇過試戲時導演很想選她，但礙於各種因素，未能得到角色，「對方通常會說：『雖然我很喜歡你，但我沒有決定權，真正的決定權在資方身上。』」

曾國城2015年創立乾拌麵品牌，經營的有聲有色，問他是什麼樣類型的老闆？他說自己對員工是採「責任制」，希望公司同仁大家都有向心力、有共同目標，「如果能更有效率，上班晚點到也沒關係，還可以避開塞車。」

另電影還講述到職場八卦的文化，爆花說自己很早就「死會」嫁給黃健瑋，所以沒什麼被討論的機會，而且自己非常後知後覺；曾國城則說八卦對藝人來說是一個「恐怖平衡」，例如主持節目入圍，被看到了是理所當然，又被說不適合得這個獎也無可厚非，但爆黑料又不一樣，「我出道30多年來，有些話是你身邊的人講的，你怎麼會出去講這些事情？要小心你身邊的人，越親近越要觀察細節。」