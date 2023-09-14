林口長庚及基隆長庚的肝病研究中心跨院合作，針對1087名肝硬化B肝患者進行10年追蹤，發現病毒消失後中斷治療者，相較長期用藥者，肝癌發生率減少了50.3％，病毒清除率超過12.8倍，肝病死亡風險也減少67％。（林周義攝）

肝病是台灣國病，根據統計，全台有180萬人感染B肝，其中約有4成患者會因反覆性肝炎發作而服用抗病毒藥物。目前健保提供3年抗病毒藥物給付，只要民眾檢陰性就可停藥，但仍有許多人不敢這麼做。林口、基隆長庚團隊針對1087名肝硬化B肝患者進行10年追蹤，發現病毒消失後中斷治療者，相較長期用藥者，肝癌發生率減少了50.3％，病毒清除率超過12.8倍，肝病死亡風險也減少67％。該研究成果近期已獲肝臟學頂尖期刊「肝臟學（Hepatology）」接受並準備刊登。

固定療程B肝治療最早由中研院院士廖運範在2000年「亞太B型肝炎指引」中提出，而歐美肝病學會也在2016年起跟進。林口長庚醫院肝病研究中心教授鄭文睿表示，固定療程意味著病患在治療一段時間後，若病毒消失長達1年，即可中斷治療，這過程通常需要2～3年。

健保2003年起有條件給付B肝抗病毒藥物後，國人慢性肝炎及肝硬化死亡率已從2003年十大死因的第6位，降至2022年第11位，死亡人數也從最高的每年5621人降至4107人。另肝癌死亡數也由每年8479人下降至7781人，已可看出B肝防治的成效。

目前健保對e抗原陰性的患者，提供3年的口服抗病毒藥物治療，治療中需驗3次B肝病毒（HBV DNA），每次間隔6個月，若均為陰性即可停藥。然而，基隆長庚醫院肝病研究中心教授林志郎說，目前許多病患都擔心，停藥後可能發生肝臟代償不全甚或肝衰竭，而不敢中斷治療。據國內外的統合性文獻，比起長期治療，固定療程有優越的安全性及療效，不過仍有部分學者會因為考慮樣本數不夠大、追蹤年代不夠久，而有所保留。

為了進一步證明固定療程的安全性及療效，林口長庚及基隆長庚的肝病研究中心跨院合作，針對1087位服用口服抗病毒藥物的B肝相關肝硬化患者進行長期追蹤研究，其中494位為固定療程組，593位為長期服藥組。平均追蹤10年後結果顯示，固定療程組的肝癌發生率比長期服藥組低（15.7％比26.8％），肝病死亡風險亦減少67％，而固定療程組的病毒清除率也高過長期服藥組12.8倍。

53歲的肖先生是B肝帶原者，在48歲時因反覆肝炎發作而發現肝硬化，開始接受3年口服抗病毒藥物治療，治療過程中病毒抑制效果佳，2年半時間都處在病毒完全偵測不出的狀態。表面抗原定量也從開始治療時的1358 IU／mL降到726 IU／mL。

經與醫師討論，肖先生開始停藥、密集追蹤，過程中雖曾一度血液中病毒上升超過2000 IU／mL，但肝功能僅輕微異常，持續臨床追蹤，表面抗原定量在停藥滿第2年時跌到100 IU／mL以下，在停藥第8年正式消失，隨後產生抗體。原本肝硬化的表現在停藥第2年後逐漸有改善，第9年時已看不出肝硬化，彈性纖維超音波也顯示輕度纖維化（第1級）。

廖運範說，這項研究結果給了固定療程B肝治療重量級的證據，比起長期服用藥物，姑不論金錢的耗用，服藥的不便，光是可大幅減少肝癌，增加病毒清除及增加存活率，就應相信固定療程會給患者帶來最大的好處。他提醒所有B肝患者定期追蹤，也要維持正常的生活作息，應遵從醫囑服藥，一旦停藥，更應遵從醫囑定期追蹤，雖有B肝，仍可過著彩色人生。