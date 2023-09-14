「2023年台北國際航太暨國防工業展」今天盛大登場，攻擊無人機又成為整個會場關注的焦點。尤其以中科院展示「反輻射系列無人機」模擬大批劍翔反輻射無人機及巡飛彈2型，以「蜂群」飽和戰術攻擊大陸「福建號」航艦打擊群令人印象深刻，同時配合雄三反艦飛彈進行關鍵一擊印象令人深刻。

劍翔無人機從號稱鴿籠的發射箱中射出。(翻攝軍聞社)

根據中科院在官網上發布的「反輻射系列無人機」影片，劍翔無人機已經發展出四種系列，包含「反輻射」、「誘敵型」、「衛星定位攻擊」及「目標影像攻擊」。

劍翔無人機進行俯衝攻擊，可反制敵方飛彈陣地及雷達站。(軍聞社提供)

巡飛彈2型無人機主要配備高爆彈藥，以多聯裝發射箱安裝在軍車、艦上，結合紅外線及微波巡標器等打擊方式。（李奇叡攝）

尤其在影片中，還特別以大陸即將下水的福建號航艦打擊群為假想，製作戰術攻擊影片，假想我方偵獲航艦後，立刻出動車載「巡飛彈2型」，由悍馬車前往戰術位置後進行飽和式攻擊，形成飛彈「蜂群」攻擊敵艦。

敵軍航艦只能以艦上近迫武器系統進行防空作戰，就在疲於應付蜂群攻擊當下，但國軍又利用「雄三」超音速反艦飛彈進行最後攻擊命中航艦造成癱瘓。其餘系列劍翔無人機則用自殺式方式俯衝攻擊敵人地面目標。

根據中科院說明，劍翔無人機體型小，滯空時間至少5小時，航程至少1000公里，機動性相當高，可在短時間內完成裝彈及站陣地轉移，提高戰場存活度。據指出，劍翔無人機發射前，可設定路徑，預先避開敵軍火網威脅，飛至目標區上方進行搜索後進行攻擊。

若是搭配具備日夜間作戰能力的多聯裝「巡飛彈2型」無人機，配備在機動發射車輛或是艦艇上，就能對目標進行「群攻」作戰。