民進黨總統參選人賴清德今上午出席全國美業賴清德後援會成立大會；賴清德致詞表示，在野黨提出重啟服貿或接受九二共識、一個中國，當然都不能贊成，這些都是政治重要議題，「若不關心、不支持，就會由別人替我們決定，幫我們決定來台灣開什麼店，最後是叫天天不應、叫地地不靈」。

賴清德致詞時指出，挺台灣挺未來，經濟要發展，大家吃飽、才有另外的錢可以尋求更春風，未來要做的就是，第一經濟要繼續發展、拼經濟；第二是產業要顧好，十年前差點通過兩岸服貿易協定，內容就是引進中國服務業來台灣設立，六百萬元就能來，每一項美業都能做，不只老闆，連全家都能來，「還能跟我們削價競爭？我們怎麼跟人家拼」。

他說，在野黨提出重啟服貿或接受九二共識、一個中國，當然都不能贊成，這是都是政治重要議題，一定站出來表現待度，守護台灣、維持產業發展。

他說，第三是政府支持產業、第四是科技政策要包括我們產業，美業有很多用到科技、大數據，未來每個產業都要用到人工智慧，所以人工智慧要普遍化到每個行業，未來他會關心美業發展，把本業顧好，將科技引導到這個行業。

他強調，除了他個人，還有立委，這次推出民主大聯盟，除了民進黨優秀人才，也邀請跨黨派、跨世代、跨領域，政治要各行各業投入，美業要出來參選，加入民進黨，代表這行業心聲也很好，經由美業力量，讓台灣更佳穩固。