家住苗栗縣頭份市的黃姓老翁，月前在網路上結識一名「女網友」經由通訊軟體每日問候交往，雙方互以老公老婆相稱，日前，對方請求黃某代收包裹，但因卡在海關，請黃某代墊手續費43萬餘元，黃某不疑有它赴頭份市某銀行匯款，行員查覺有異通報頭份警頭份所員警趕來勸阻，保住老翁積蓄。

苗栗縣警局頭份分局日前接獲銀行人員報案指稱有疑似詐騙案件，立即派遣頭份所員警前往處理，到達現場後發現有1名老翁正欲匯款43萬7500元，並向警方表示「係國外女網友請其代收的包裹卡在海關，需匯手續費」，員警一聽便確定係「假交友真詐財」的詐騙手法，經員警及行員耐心勸說下，老翁始恍然大悟，打消匯款念頭，老翁非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住積蓄。

頭份分局長林育旺表示，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，民眾如有接獲網友柔情攻勢，要求匯款或交付現金，這些均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。