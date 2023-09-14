2023台灣文博會即將於22日至10月1日開展，文化部14日發布，所屬國家鐵道博物館籌備處將以「微開箱」概念，參與本次文博會，向大眾展示全區保存修復轉型的階段性成果。文化部長史哲表示，這是目前唯一且是久違的在台北市區地表上，搭乘及看到火車行駛風景的機會，邀請民眾一起體驗鐵道文化資產。

鐵博籌備處以「鐵博‧新生」為概念，由「鐵道文化的再生」及「文化資產的重生」兩大核心出發，將首度開放「總辦公室」、「澡堂」、「鍛冶工場」、「客車工場」等4大重點展區，並以修復完成的DR2303號藍皮柴油客車推出試乘體驗。

文化部表示，在各類藝文創作中頻繁出現的鐵道場景及元素，承載了不同世代的情感，鐵博籌備處將鐵道車輛作為文化載體，以載滿台灣城鄉風貌記憶的藍皮柴油客車為主角，於總辦公室特展空間推出「流動的往事─景框內外的藍皮記憶」特展，透過它在台灣新電影浪潮中的身影，喚起跟著鐵道移動的記憶；並復刻大型汽油車車頭外觀模型，讓民眾從而認識藍皮柴油客車的歷史及車輛修復過程。期待這場電影與鐵道共演的特展，帶給大眾認識不同層次的鐵道敘事。

在全區最早擁有古蹟身份的澡堂，推出「氤氳時代─員工澡堂常設展」，詮釋台灣1930年代建築、工業設計等流行的風格。整體空間結合藝術家創作，重現浴池的職工生活氛圍，並述說廠區古蹟修復原則及文資場域再生的過程。在原負責打造車輛零組件的鍛冶工場，推出「鏗鏘再起─鍛冶工場現地展」，藉著文物清查的成果，將場內物件復歸原位，結合蒸汽鎚、加熱爐等設備，以定時聲光展演將鏗鏘的音響視覺化，塑造打鐵過程的沸騰氛圍。

展現鐵博籌備處成立迄今的修復成果，客車工場將展示9輛典藏客、貨車，並開放部份車輛供民眾登車參觀。更以DR2303號藍皮柴油客車推出試乘體驗活動，在文博會期間每日10：30至17：00，每30分鐘開行一班車，試乘活動將於9月15日開放網路預約取票，另保留活動期間現場排隊取票名額。