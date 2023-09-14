經寶精密為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，在航太的部分，在原有的新機駕駛艙航電機構件的基礎上，公司正式踏入航太售後市場的維修改裝領域，在航太維修改裝件的挹注下，自今年1月起營收不斷走高，上半年也賺超過半個股本5.28元，創下公司成立以來最佳的成績。
經寶精密指出，持續發展航太維修改裝領域，並且持續擴展產能，新建的電焊研磨廠將於年底完工，可望在全球供應鏈結構重組的趨勢下領先業界取得先機。
台北國際航太展9月14~16日舉行，jpp-KY經寶精密(5284)現場展出駕駛艙航電機構件以及客機改貨機零組件，透過展品可以隱約看得到經寶航太Nadcap的工藝技術，也為台灣的航太產業一起站台發聲。
經寶精密為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，在航太的部分，在原有的新機駕駛艙航電機構件的基礎上，公司正式踏入航太售後市場的維修改裝領域，在航太維修改裝件的挹注下，自今年1月起營收不斷走高，上半年也賺超過半個股本5.28元，創下公司成立以來最佳的成績。
經寶精密指出，持續發展航太維修改裝領域，並且持續擴展產能，新建的電焊研磨廠將於年底完工，可望在全球供應鏈結構重組的趨勢下領先業界取得先機。
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