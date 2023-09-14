今年台北航太國防展，已獲得國防部、國家太空中心(TASA)、航太公會、亞創中心及玩具槍協會等單位，以專館形式參與，串聯國防、航太、太空、無人機及玩具槍等五大產業，並規劃出「國防工業設備與技術區」、「航太工業設備與技術區」、「太空科技產業區」、「無人系統」、「載具及智慧應用產品區」等八大展區。其中最受到外界關注的是由國家太空中心所打造的「台灣太空形象館」，總共邀請43個國內單位與廠商，聯合展示最新的航太衛星技術及創新成果，包含衛星元件、地面設備、衛星影像處理、衛星系統與載具等八大分區。

以參展衛星元件廠商為例，則是包含原相(3227)、創未來科技等廠商，地面設備代表廠商有鐳洋科技、攸泰科技(6928)、中衛科技、芳興科技，衛星影像處理及衛星系統與載具分別有捷揚航電及金屬工業研究發展中心。

鐳洋董事長王奕翔指出，此次鐳洋除了展出可應用於地面接收站、立方衛星及通訊酬載系統的相位陣列天線外，更提供創新改良的升降頻模組2.0，能有效應用於衛星常用頻段，大大提升產品的應用範圍，目前此產品已獲國外客戶認可。

因應客戶客製化需求，鐳洋更進一步推出可應用於多軌道的FEM解決方案，此方案不僅可讓陸、海、空的終端客人能夠選擇更合適的衛星通訊解決方案，更可提升衛星通訊的穩定性。此外，陣列天線地面接收站也因應市場趨勢，推出更小、更輕量化的選擇，滿足產品應用的客製化條件。

攸泰科技產品處處長楊秉叡指出，展會期間將展示移動衛星通訊系統，透過可移動式BGAN(Broadband Global Area Network)終端，如BGAN 攜帶式衛星電話，搭配帶有嵌入式PTT一鍵通功能(Push to Talk)的IP語音手持裝置，可增強覆蓋範圍，並因應不同需求輕鬆部署通信設備。