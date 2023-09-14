新竹縣社區教育暨輕旅行體驗活動，長輩們在竹北市新國社區活動中心做摺紙DIY。（羅浚濱攝）

新竹縣社區培力育成中心盤點整合全縣社區教育體驗資訊，推出10條輕旅行路線，社會處14日攜手新竹縣紅十字會，帶長輩們坐公車到竹北市新國社區活動中心參加「社區教育暨輕旅行體驗活動」，讓長輩們做體操活動筋骨，也安排摺紙DIY及據點共餐，希望藉由活動讓長輩們認識新朋友，提高社會參與的意願。

縣府祕書長陳季媛表示，為鼓勵年長者能多多走出戶外，縣府透過大眾運輸結合社區發展協會，盤點全縣關懷據點，在7個鄉鎮市規畫10條輕旅行路線，鼓勵年長者朋友「揪團」洽詢社區協會，踴躍參加輕旅行活動能更健康、更有活力。

社會處長陳欣怡表示，該處2019年成立的新竹縣社區培力育成中心，今年盤點10個有意願且有能量的社區，推出具有在地特色的輕旅行服務，如南平社區結合水梨產季推出水梨披薩DIY，讓長輩們能走出戶外，結伴成群，也讓據點間有交流機會。

這10條輕旅行路線附近都有公車站牌，以新國社區活動中心來說，長輩們從家樂福站牌坐免費市民公車到竹北國中站下車，再走約200公尺就可以到達，其他路線也可持敬老愛心卡乘坐公車抵達，非常方便。

參加活動的73歲張伯伯表示，坐公車就能到達非常方便，只要先查清楚上車地點，摺紙活動也很有趣，上一次摺紙應該是小時候，感覺非常生澀，還好有老師一步一步地慢慢指導，是很不錯的體驗。

這場活動有40位長輩參與，其中有1位長輩是聽障者，社會處安排手語翻譯人員協助，讓長輩能更好的融入活動，也期望透過活動培養共生與共融的社區文化，增加長輩的社會參與。

縣議員蔡志環也到場關心長輩，獻唱台語及客語歌謠，鼓勵長輩們年紀大了，要更關心自己、活得開心，「該吃就吃、該用就用」，不要只想著把東西留給子孫。