西班牙最近性騷醜聞頻傳，繼足協主席涉嫌當眾強吻球員之後，日前再傳出有女記者在街頭直播時，當眾被一名男子摸臀騷擾，而這名噁男不僅否認伸出鹹豬手，離去前還撥弄女記者的頭髮，隨後被警方以涉嫌性騷擾為由予以逮捕。
根據《衛報》報導，西班牙第四頻道電視台（La Cuatro）記者巴拉朵（Isa Balado）本周二在馬德里街頭報導一起搶案，一位戴著墨鏡的男子從後方走近，伸手摸了一下她的臀部。
巴拉朵假裝沒事，試圖不理會該名男子並繼續報導，但攝影棚內的主播立刻介入，要求巴拉朵幫忙「報導一下這個白癡」。
只見巴拉朵嘆了一口氣，接著轉向該名男子：「你想知道我們是哪一家電視台，但你有必要摸我的屁股嗎？我正在做直播。」
該男子笑瞇瞇否認騷擾，令巴拉朵相當無言，只好放棄對質，只好說「算了，請讓我繼續工作。」然而該男子離去時，竟然再次伸手撥弄了一下她的頭髮。
這起離譜的騷擾事件透過鏡頭公諸於世，也再次點燃西班牙人怒火，關鍵字#SeAcabó（到此為止）迅速在社群媒體上傳開，西班牙平等部部長孟蒂羅（Irene Montero）表示，「未經同意的觸摸就是性暴力」；西班牙勞動部長狄亞士（Yolanda Díaz）則點明，「正是大男人主義導致該名記者遭受這樣的性騷擾」，犯案者應該受到嚴懲。
馬德里警方在事發後立即趕往現場，以性騷擾罪嫌逮捕該名男子。左翼政治家馬埃斯特（Rita Maestre）說，這件事若發生在過去，會被忽略、當成趣聞，但現在大眾再也無法容忍類似行為。
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