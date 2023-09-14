鴻海創辦人郭台銘今公布副手人選是藝人賴佩霞；民進黨發言人張志豪表示，尊重。

張志豪說，民進黨尊重，且相信這是可敬、可期待的搭配組合，歡迎對國家未來發展有想法的人參與這場大選，期待帶動更好政策論辯與討論。

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