「郭賴配」搭擋選總統 民進黨回應了 14:072023/09/14 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘今公布副手人選是藝人賴佩霞；民進黨發言人張志豪表示，尊重。 張志豪說，民進黨尊重，且相信這是可敬、可期待的搭配組合，歡迎對國家未來發展有想法的人參與這場大選，期待帶動更好政策論辯與討論。 侯友宜今展開8天訪美 民進黨：國際「疑侯論」再起 柯文哲點名這2人繼續幹民進黨一定倒 「他」全國仇恨值最高 勤業終止委任 民進黨：「民眾堂」黑幫趕走外部評議機制 #民進黨 #張志豪 #尊重 #期待 #郭賴配 也許您會感興趣 推薦閱讀 高虹安爭議不斷 柯文哲喊話民進黨「適可而止」 10:302023/09/14 政治 綠拋「疑侯論」 侯友宜：疑蛋論才是人民最關心的 14:002023/09/14 政治 郭大動作宣布副手 藍酸：下架民進黨路上自作主張脫隊 13:012023/09/14 政治 台農董座拍片道歉農業部逼的！ 侯諷：賴清德、民進黨「掂掂」 11:002023/09/14 政治 錢康明連爆料新竹藍批像自導自演 綠要檢調徹查 14:062023/09/13 政治 屏南立委國民黨選將未定 民進黨徐富癸競選小物亮相了 16:052023/09/13 政治 賴品妤民調慘輸他 徐巧芯：年輕人很不信任民進黨 00:122023/09/14 政治 綠要告超思案牽扯蕭美琴 凌濤反嗆沒在怕 15:522023/09/13 政治 談總統大選在野整合 卓榮泰：1對1挑戰性就很高 15:052023/09/13 政治 民進黨祕書長：侯友宜透過「2策略」加速在野整合 16:442023/09/13 政治 勤業眾信不合作了！民眾黨副祕爆內幕轟：綠色恐怖 15:062023/09/14 政治 陳智菡控綠營2成黨公職染黑 民進黨團：被指涉就丟球不是負責的政黨 11:392023/09/13 政治 年度夯劇《人選之人》金鐘入圍14項！ 可惜人氣最旺的這兩位成遺珠 15:432023/09/14 娛樂 推第三方檢舉平台被酸外包 柯P嗆：至少比民進黨吃案好吧 17:002023/09/13 政治 馬斯克稱台是「中國不可分割一部分」我外交部批：台灣不賣自由意識 12:432023/09/14 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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