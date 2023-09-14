陳姓男子去年因不堪長期照顧中風的母親，用枕頭悶死她，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，認定陳男犯案與一般逆子弒親有別，有情堪憫恕之事由，減刑後，依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年6月。可上訴。

陳男是翁姓女子的獨子，母子感情融洽，他父親2003年去世後，2人即相依為命，翁女在前年跌倒，雖經送醫院治療，然因嚴重脊椎側彎、腦梗塞之左側中大腦動脈血栓、右側偏癱導致臥病在床，日常生活均需他人協助照護，同年12月22日出院返家後，翁女都由陳獨力照顧。

去年2月11日上午10點多，陳將翁送往護理之家接受專業照護，但因正值新冠肺炎病毒流行期間，親屬探視受限，且翁入住期間情緒躁動，而發生自行下床跌倒受傷情形，陳男憂心，遂於同年月17日下午2點多，為翁辦理退住並將其帶回住處以便親自照顧。

陳男因感受心理壓力，去年2月19日上午爬上翁躺臥之護理床，將枕頭放置在翁臉部蓋住口鼻，左右手抓住護理床左側欄杆，躺在前揭枕頭上睡覺之方式，致翁因口鼻呼吸道阻塞、嘴唇淤傷出血、下顎部鼻下組織出血，而窒息死亡。

二審高院維持一審判決，考量陳男與母親生前依附關係非常緊密，感情相當好，對於母親之照護方式亦相當用心，其犯意尚與一般逆倫弒親之逆子有別，應有情堪憫恕之事由，依刑法第59條規定減輕其刑後，依犯殺害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑8年6月。可上訴。