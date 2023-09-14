中秋節月底到來，網路又開始流傳「吃柚子搭配優酪乳、香蕉可能中毒」的傳言，對此醫師表示，柚子和其他水果搭配食用並無特別禁忌，不過提醒有服用降血脂、降血壓、抗心律不整、鎮靜安眠藥、免疫抑制藥物、抗癲癇藥物的民眾，要避免同時吃柚子，以免產生交互作用，使藥物無法順利代謝。

台灣事實查核中心指出，近期是柚子盛產的季節，網路上又看到「柚子和優酪乳、香蕉一起吃會中毒」的訊息，這是流傳多年的老謠言，每到這個季節就會出現。

林口長庚醫院營養師吳益銘表示，此說法並無根據，「柚子和優酪乳、香蕉、牛奶是可以一起食用的，並不會導致中毒。」不過柚子含有豐富膳食纖維，不易消化且容易刺激腸蠕動，部分民眾吃多會腹脹或腹瀉，建議不要過量食用，一天吃3至4瓣為佳。

吳益銘補充，柚子和其他水果搭配食用並無特別禁忌，不過有服用降血脂、降血壓、抗心律不整、鎮靜安眠藥、免疫抑制藥物或抗癲癇藥物的民眾，要避免同時食用柚子、葡萄柚，因為這類水果成分含有「呋喃香豆素」，會和上述藥物產生交互作用，使藥物無法順利代謝分解。