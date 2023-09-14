新竹市長高虹安近日接連被爆料坐豪車、住豪宅，其好朋友「Jack」李忠庭也被前新竹市文化局長錢康明指稱干涉市政。對此，《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統在本月5日至11日對高虹安網路聲量進行調查，結果數據相當驚悚，高的聲量出現兩次高點，正巧與上述事件相對應。PTT鄉民也質疑，若高虹安一方認為錢康明說的不對，「幹嘛不告呢」？

網路溫度計12日引用《KEYPO大數據關鍵引擎》，指出高虹安的聲量在最近一周出現兩次明顯上升，第一次在9月8日，共計有2萬2030筆，而當時正巧是新竹市議員楊玲宜猛攻高用百萬名車代步，以及在豪宅租房；隨後是錢康明11日在臉書寫下高虹安好友「Jack」干預市政，網路聲量更是衝到4萬6329筆。

針對錢康明的頻頻爆料，高虹安今（14）日再度做出回應，稱李忠庭絕對沒有干預市政，也沒有做出約談局處首長喬事情、喬標案等。高也強調，自己與李先生財務獨立，絕非外界所說的白手套，或收受不當餽贈等事。至於外界傳出跨年晚會的主辦單位，也有回建築的建商，高虹安則回應，跨年晚會由公會舉辦行之有年，她絕對沒有所謂的建商好朋友，針對大家太多想像「大可不必」。

然而對於高虹安的說法，PTT鄉民卻在《政黑版》留言質疑，「所以去告錢康明阿」、「怎不告錢康明」、「小智：論文絕對沒抄襲，高虹安：jack李絕對沒干政」、「覺得錢說謊就告他，快告」、「沒事幹嘛打給局長啊？孝敬老人家嗎？」、「那怎麼不對錢採取法律行動？ 等啥呢」、「早上同黨議員才開記者會叫J先生不要拿捏分寸，不要介入的呢」。