MLB推薦賽事 : 9/15(五) 07:15，坦帕灣光芒@巴爾地摩金鶯

巴爾地摩金鶯前幾年在美聯東區都只有陪榜的分，過去6個賽季4度在分區墊底，本季靠著農場大豐收及鐵牛棚，一舉登上分區榜首。本週五起金鶯將在主場與坦帕灣光芒進行四連戰，金鶯目前在分區僅領先光芒3場勝差，美東戰績版圖有可能在這個系列賽後翻盤，金鶯要維持住目前的領先優勢，勢必得延續近期火熱的攻擊手感。

金鶯本季場均得分5.13分美聯第四，但長程火力並不算突出，團隊全壘打數168支處於聯盟中後段班，其打線破壞性來自於關鍵時刻的打點能力，本季團隊得點圈打擊率0.289聯盟第一。金鶯近年野手培育有成，主力打者韓德森(Gunnar Henderson)與拉奇曼(Adley Rutschman)大聯盟年資都不到2年，在2人新秀合約走完前，金鶯有豐沛的薪資空間補強先發輪值，羽翼漸豐的金鶯未來幾年將會是美東的新興強權。

光芒是美聯攻擊最全面的隊伍，團隊全壘打數206支，是美聯長程火力最凶猛的球隊，團隊得點圈打擊率0.285也僅次於金鶯，近期雖然少了因性醜聞缺陣的超級新星法蘭柯(Wander Franco)，但板凳深厚的光芒9月的團隊攻擊指數仍高達0.800。光芒本季團隊薪資7,919萬美金僅在美聯排名倒數第四，其戰力強盛的原因在於球團出色的調教能力，如老虎系統出身的內野手佩瑞德茲(Isaac Paredes)近兩季轉投光芒已繳出59轟，光芒近年的崛起也證明走小市場經營模式依舊有機會躋身強隊之林。

金鶯此戰預計推出K.布拉迪希(Kyle Bradish)領銜主投，二年級生K.布拉迪希本季控球及進壘角度皆有大幅成長，繳出自責分率3.03、WHIP值1.09的穩定表現，近5場出賽都投出優質先發，是金鶯輪值最穩定的投手。光芒則是由西瓦爾(Aaron Civale)應戰，西瓦爾季中透過交易來到光芒，身穿光芒球衣先發7場自責分率4.29，表現中規中矩，但西瓦爾生涯面對金鶯出賽2場主投11局就被敲出4發全壘打，對戰自責分率高達7.36，歷史交戰紀錄並不理想。

兩隊的攻擊火力在伯仲之間，筆者認為投手戰力是這個系列賽勝出的關鍵，K.布拉迪希本季表現穩定，金鶯牛棚自責分率3.53聯盟第二，而光芒本季在麥克拉納漢(Shane McClanahan)及D.拉斯穆森(Drew Rasmussen)相繼報銷後，投手戰力嚴重匱乏，牛棚不如上半季穩定，因此筆者看好先發後援皆有優勢的金鶯能在系列賽首戰拔得頭籌，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。