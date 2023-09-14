金門榜林圓環為「5岔路口」的超危險路段，行經車輛多，未做好禮讓就很容易發生車禍。(于家麒攝)

對幾乎3天1小撞、5天1大撞，堪稱金門最危險路口的「榜林圓環」，經過民眾多方反應與專家的會勘評估後，已規畫設置行車管制號誌，並將自明(15)日開始啟用，期盼藉由紅綠燈管控各路口車流，降低圓環交通事故發生率，還給地區民眾「行」的安全。

縣府指出，為明確規範路權，提高行車安全，自9月15日起地區榜林圓環路口，將啟用行車管制號誌，並全天候24小時運作，籲請地區用路人行經該路口時，應依燈號及標誌指示行駛，以維行車安全。

觀光處表示，榜林圓環交通改善議題歷經多次的會勘與討論，前後邀集交通部、運輸研究所及相關單位共同研議取得共識，縣府業先行以槽化標線及輔助設施改善，提醒用路人行至路口應減速、禮讓環內車先行；惟事故率無明顯降低，經相關單位再次提案，表示榜林圓環已成為地區事故率最高之無號誌圓環，經道安會報審議，決議增設號誌，期透過號誌管制車輛，以改善交通事故發生率。

民眾表示，榜林圓環位處伯玉路要衝，車流量多，且為「5岔路口」的超危險路段，尤其上下班時段車流量達顛峰時，大家搶快就很容易肇事，裝設紅綠燈後應可有效減少車禍的發生。

也有民眾說，榜林圓環車流雖多，但很多車禍的發生往往都是未做好「禮讓」所致，開酸這些駕駛的駕照都是用雞腿換的嗎？難道不知外環要禮讓內環車輛先行嗎？會出車禍根本就是駕駛本身的問題；在那麼多路口、車流那麼多的圓環裝設紅綠燈，停一次得等多久，金門很快就會出現難得的「塞車」景象，提醒上班族別遲到。持不同意見的民眾則反駁說，怕塞車遲到，早點出門就好，畢竟「安全」才是平安上班與回家的路。

縣府則呼籲，圓環亦屬交通管制設施之一，設置號誌為加強提醒幹支道車流分配、減少肇事，仍應用路人共同遵守交通規則、相互禮讓，才能營造優質行車環境。