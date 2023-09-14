台中烏日首座「家樂福超市」進駐仁德里，14日上午開幕，逾百位民眾早早就到現場排隊等候，正式開幕後人潮更是不斷湧入。（潘虹恩攝）

台中烏日首座「家樂福超市」進駐仁德里，14日上午開幕，台中市議員吳瓊華（左四）、仁德里長洪炳煌（右二）等人到場見證。（潘虹恩攝）

台中市烏日區仁德里明興零售市場荒廢逾20年，不僅環境髒亂也成為治安死角，近日終於成功整併，引進賣場「家樂福超市」進駐，成為仁德里首座中大型的現代超市，14日開幕引起地方婆婆媽媽瘋狂，超市湧入滿滿人潮搶優惠。

台中市烏日區仁德里內有明道花園城商圈，早上是傳統早市販賣生鮮，下午後則有攤商路邊擺攤賣熟食，相當熱鬧，不過仁德里內並無屬於中大型的現代超市，民眾若要逛超市則要到其他里，不少民眾得知將要開新超市，頻頻詢問民代、施工單位什麼時候開？期待不已。

家樂福超市14日上午9點開幕，逾百位民眾早早就到現場排隊等候，正式開幕後人潮更是不斷湧入。林姓民眾表示，原本的舊市場已荒廢超過20年，之前看到這裡施工，知道要開新超市後非常期待，不用再跑到其他里的超市採買；另位王姓民眾則說，超市營業時間從早上7點到晚上12點，即便晚下班也很方便。

開幕儀式由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳蓮及台中市議員吳瓊華、仁德里長洪炳煌等人剪綵。家樂福公共事務部長陳依芳指出，此次場址有基礎工程和電力部分需重新施作，因此籌備了約半年時間終於順利開幕，即日起至9月底推出多項開幕優惠。

她也說，烏日人口成長快速，希望能長久在此深耕，雖然附近就是傳統市場，但並不是競爭關係，而是想和地方傳統市場共榮共生。

吳瓊華表示，明興市場早期沒有整理，環境雜亂不堪，也成為治安死角，新的賣場進駐不僅增加地方民眾便利、活化地方，同時也提供就業機會，讓在地民眾可以就近工作，也帶動地方發展。