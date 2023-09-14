深受足球迷喜愛的歐洲冠軍聯賽，小組賽即將在下周二開踢，還記得「藍月亮」曼城上賽季包辦了英格蘭超級聯賽、英格蘭足總盃和歐洲冠軍聯賽三個冠軍嗎?繼1999年的「紅魔」曼聯後，曼城成為第二支完成「三冠王」的英格蘭球隊，也終於首次征服了歐冠這個夢寐以求的珠穆朗瑪峰。

對於征戰歐洲賽事（包括歐洲冠軍聯賽、歐足聯歐洲聯賽和歐洲議會聯賽）的球隊來說，踢出佳績甚至一舉奪冠固然可喜可賀，但別忘了，國內的聯賽和盃賽依然是如火如荼進行中，歐洲賽事的比賽日，除了決賽以外，都是安排在周間的星期二至星期四，也就是說，踢歐洲賽事的球隊一周雙賽，是稀鬆平常的事情，但這個「稀鬆平常」對主力球員來說，如果連續出賽，難免對體能和身心狀況造成一定的影響。

以曼城為例，上賽季他們總共參與了61場比賽，防守中場大將羅德里(Rodri)是最辛苦的男人，總共參加了其中的56場，上陣4,476分鐘；上陣時間第二多是門將艾德森(Ederson)的4,274分鐘；第三多的就是進球機器哈蘭德(Erling Haaland)的4,131分鐘，這還不包括球員回國家隊參與國際賽的比賽時間。

曼城有足夠的板凳深度，總教練瓜迪奧拉(Pep Guardiola)也敢起用新人，上賽季包括年僅17的右後衛路易斯(Rico Lewis)和20歲的右翼帕爾默(Cole Palmer)都分擔了不少上場時間，前者有1,427分鐘，後者也有850分鐘。但即使如此，曼城在上賽季的第一個歐冠比賽日出征西班牙塞維亞之前三天，還是在英超作客阿斯頓維拉的比賽中失分，被對手1：1逼和。

本季英超其他3支征戰歐冠的球隊，以陣容的厚實度，先發和替補球員的落差來比較，都未能和曼城匹敵。曼城今年夏天補充了4名即戰力，包括在世界盃一戰成名的克羅埃西亞中後衛格瓦迪奧爾(Josko Gvardiol)，目標當然是繼續統治英超和歐洲之巔。不過曼城目前有德布勞內(Kevin De Bruyne)、科瓦西奇(Mateo Kovacic)和格拉利許(Jack Grealish)在傷兵名單中，下周中主場迎戰塞爾維亞球隊貝爾格勒紅星之前，還要先到倫敦作客，對壘開季3勝1和狀況極佳的西漢姆聯，曼城的4連勝完美開局會不會就此中斷，值得球迷觀察。西漢姆聯下周也有歐戰，但還是在主場，而且歐洲聯賽對手的強度較低，對曼城應會盡出主力求勝。

英超3連敗的紐卡索聯，下周中歐冠作客對AC米蘭絕對是一場硬仗，本周末出征之戰，在聯賽雖然有主場優勢，但面對開季1勝3和未嘗敗績的布倫特福德，絕對也有失分危機。曼聯有一長串的傷兵名單，兩名主力中後衛瓦拉內(Raphael Varane)和馬丁尼茲(Lisandro Martinez)缺陣是致命傷，歐冠作客對拜仁慕尼黑很困難，唯有寄望本周末英超主場先拿下也有歐洲聯賽要踢的布萊頓。可是，布萊頓上季雙殺曼聯，有那麼好對付嗎？最後談談兵工廠，本季的補強收到效果，開季拿下社區盾，英超3勝1和狀況也不差，帕蒂(Thomas Partey)和廷伯(Jurrien Timber)的受傷對防守有一定的影響，所幸津琴科(Oleksandr Zinchenko)傷癒回歸，賴斯(Declan Rice)也完美補上帕蒂的空缺。上賽季兵工廠在歐洲聯賽小組賽也曾遭遇荷蘭恩荷芬，雙方都在主場獲勝，因此下周中槍手先在主場迎敵，應有信心闖關。反倒是周末英超作客對戰艾佛頓，沒有想像中容易，艾佛頓上季驚險保級，本季開局3敗1和，又是一個艱難的賽季，但槍手近年來都是艾佛頓的「好朋友」，連續5個賽季作客都未能贏球，僅有1和4敗，「太妃糖」的開季首勝，很可能又要謝謝兵工廠。