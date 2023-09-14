民眾黨主席柯文哲14日南下台中，一整天都在立委第一選區跑行程，全力替黨籍參選人蔡壁如拉抬。柯文哲表示，農業部部長陳吉仲快變成全國仇恨值最高的人，他跟前衛福部長陳時中最好繼續幹下去，保證民進黨會被這兩個人搞倒。
柯文哲表示，台中空汙不是不能處理，是政府沒有用心在做，台灣目前政治最大的問題是，從2000年在疫情期間，政府做了什麼，都沒有長期計劃，都在短線作業，一開始發3倍券，5倍券，再來發6000元，這樣有幫助嗎？民進黨遇到問題就補助就好。
另外，蔡壁如提到陳吉仲要下台，柯文哲讚聲說，陳吉仲最好繼續幹下去，保證民進黨一定倒，為了台灣老百姓，陳吉仲應該趕快下台，如果為了選舉，他應該繼續幹，我保證他已經快變成全國仇恨值最高的人；民進黨很奇怪，前衛福部長陳時中也是全國仇恨值最高的人，還擔任北市競總主委，頭殼壞掉了，最好兩個人繼續幹，太好了，民進黨會被這兩個人搞倒。
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