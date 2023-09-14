距離新竹高鐵站、生醫園區不到2公里的竹北東海三街，因缺乏自來水管線，當地多戶居民民眾長期喝不到乾淨水，縣議員蔡蕥鍹盼為民爭取喝乾淨水權益。台水公司表示，8月25日收到新竹縣政府函轉的申請資料，已轉至竹北營運所辦理相關勘估作業，14日會勘後資料若齊備，將提送中央爭取經濟部水利署無自來水供水改善經費。

竹北市自來水普及率超過99％，但仍有極零星地區民眾只能使用地下水，蔡蕥鍹指出，就在距離高鐵站不到2公里的東海三街，民眾長期面臨無乾淨自來水可用，數十年來喝水只能自購。今年2月時，蔡蕥鍹與地方民眾共同發動連署，當時自來水公司第3區處即表示，將配合水利署提報自來水延管工程改善。

台水公司第3區管理處工程員孫昀鍾表示，竹北市東海三街無自來水可用一案，台水公司已在今年8月25日收到新竹縣政府函轉的申請資料，旋即於8月30日轉至竹北營運所辦理相關勘估作業。

孫昀鍾指出，本案提送申請資料有部分文件需補正，如私有地埋設同意書及接水文件，需請東海里長胡瑞琴及竹北市公所儘速提供，台水公司允諾將以最速件辦理申請案。資料齊備後，將提送中央爭取經濟部水利署無自來水供水改善經費，依據其管考要點，需縣府協助免收路修費，才能加快申請期程。

孫昀鍾指出，就已提送的19戶用戶位置辦理勘估，預計需埋設1600m，概估經費944萬元，單戶成本49.7萬元。因水利署無目前未發布自來水評比時間，倘依往年經驗將於11月左右召開，若評比順利獲核，預計可於2024年9到10月份完成供水。