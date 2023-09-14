民進黨籍台南市議員蔡秋蘭位於佳里區服務處14日一早遭檢調搜索，除了服務處，其西港區住家、市議會辦公室也傳遭搜索，服務處目前正常開門，不過裡面人員被問到今早遭服務處搜索一事都低調不願多談。台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，台南地檢署今早由檢察官指揮專案小組人員，持搜索票前往蔡秋蘭的佳里區服務處等6處執行搜索，共帶回9人問訊，正在釐清案情中。

檢方表示，偵辦方向朝蔡秋蘭任職議員期間可能涉及的不法案件，初步了解與其擔任議員期間涉及詐領助理費有關。檢調人員也同步搜索蔡秋蘭在西港區的住家，並將蔡秋蘭本人帶回去偵辦。

被視為郭信良人馬的65歲蔡秋蘭，原本以無黨籍當選市議員，後來加入民進黨，是7連霸資深議員，但卻在2014年台南市議會正副議長選舉時，因沒有遵守黨團「技術性亮票」決議，先遭到停權，後來遭開除黨籍，2018年以無黨籍參選依然連任，2020年恢復民進黨籍。

由於郭信良先前因涉犯安南區佃西市地重劃弊案，上周二（5日）才剛交保，如今又傳出蔡秋蘭遭搜索，外界一度以為蔡秋蘭遭搜索與郭信良案有關，但南檢表示，兩者完全無關。