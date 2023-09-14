JR西日本及JR東日本公司宣布，往來東京跟博多的新幹線「希望號」（NOZOMI）列車在今年12月28日至明年1月4日期間均採對號座，不開放自由座，盼緩解連假車站擁擠的狀況。

讀賣電視台報導，JR西日本及JR東日本公司昨天指出，日本的大型連續假期如年底過年、「黃金週」、傳統節日盂蘭盆節期間，排隊乘坐自由座的旅客使得月台人滿為患，且時常因此造成列車誤點。

此外，在大型連假期間，「希望號」除了起始車站之外，自由座車廂均無位可坐。

對此，JR西日本及JR東日本公司決定在大型連續假期前後增加「希望號」可預約的對號座，盼緩解車站擁擠的情形。

未來「希望號」除了在年底連假、「黃金週」、盂蘭盆節等期間，預計皆會取消自由座，全採對號座，但旅客若持有自由座的特急券，仍可以站在車廂與車廂之間的空間。

「希望號」之外的「光號」（HIKARI）、「回聲號」（KODAMA）、「瑞穗號」（MIZUHO）、「櫻號」（SAKURA）列車仍會照常設置自由座。