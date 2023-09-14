英國晶片設計大廠安謀（Arm Holdings Ltd）今天發布新聞稿表示，明天在那斯達克交易所掛牌交易，按初次公開募股（IPO）來看，目標市值超過520億美元，為紐約近兩年來最大IPO案。
安謀宣布將IPO每股定價為51美元，是目標區間的上限，凸顯投資人在人工智慧（AI）熱潮的高度興趣。
安謀為日本科技投資者軟銀集團（SoftBank）所屬，是智慧型手機晶片設計的全球領導者。
近年來因Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭戰爭和各國利率調升情況下，市場對較高風險的投資興趣減少，也導致科技業的IPO陷入停滯。投資人認為安謀的IPO可為其他科技業上市試探水溫。
若這次安謀的IPO表現良好，其他公司可能會考慮上市籌資，進而在未來幾個月推動新的交易。
蘋果（Apple）、谷歌（Google）和輝達（Nvidia）等多家科技大廠最近表示，他們有興趣以安謀上市定價來認購。
安謀約10%的股分上市，預計可為軟銀籌集約50億美元。軟銀將保留安謀其餘9成左右的股權。
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