WTA大阪公開賽(Japan Women's Open Tennis)是一項在大阪舉辦的室外硬地網球巡迴賽，屬於國際女子網球協會Women's Tennis Association (WTA)所劃分250積分層級的賽事。本週的WTA大阪公開賽是網球巡迴賽季節進入亞洲的前哨站(?)，下週緊接而來的是WTA廣州公開賽和男子的成都與珠海公開賽，接下來九月底到十月中陸續在寧波、東京、北京、上海、首爾與香港…等亞洲各地都有精彩的網球賽事展開。

本屆WTA大阪公開賽的第一種子是WTA排名第35、全中國僅次於一姊鄭欽文(世界排名22)的朱琳，今年29歲的朱琳今年狀態極佳，不僅在澳網闖進16強，途中還擊敗當時世界排名第6的希臘悍將沙卡里(Maria Sakkari)，並在WTA華欣公開賽取得生涯首座WTA女單冠軍。朱琳在本屆WTA大阪公開賽首輪以(6-4,6-4)直落二擊敗同樣來自中國的選手王曦雨，頭號敵人第二種子T.馬莉亞(Tatjana Maria)在首輪苦戰三盤意外落馬，使得朱琳奪冠機會大增。

但命運就是如此地弄人，頭號敵人被屏除了以後，如今擋在朱琳和冠軍之間最大的阻礙居然是她的雙打好搭檔-王欣瑜，年僅21歲的小將王欣瑜世界排名第39，在中國是第3名的存在，儘管目前還沒有拿過WTA冠軍頭銜，但她在今年美網一路闖進16強實力不容小覷。

攤開歷史交手紀錄，朱琳和王欣瑜第一次對戰是2019年的美網首輪，朱琳以6-3,6-4給晚輩上了一堂課，接下來今年二月WTA華欣公開賽的四強兩人再度碰頭，朱琳還是不留情面的以6-2,6-4擊敗王欣瑜。如今朱琳正處當打之年，年輕的王欣瑜想要在本屆大阪公開賽一雪前恥恐怕時機還尚未成熟。