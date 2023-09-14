大直民宅坍塌事件，近日爆出時任台北市長柯文哲修訂之《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》讓建商「球員兼裁判」，才導致如今釀禍，柯則反駁並稱在他任內是變得比較嚴格。對此，民進黨台北市議員、北市立委參選人許淑華一一打臉，並酸柯的SOP就是「甩、拗、噴」。

許淑華今在臉書提到，外界質疑柯任內將原先台北市的「建築施工鄰損爭議處理規則」中，用來讓台北市政府都發局負起會勘責任的法條「改鬆」，原先規定中第四條的內容為「…發生施工損害鄰房疑義事件，經有受損疑義之 房屋所有權人請求都發局協調時 ， 都發局應通知受損疑義戶與拆除執照申請人、工程起造人或承造人及監造人或監拆人擇 期會同勘查損害情形」，經柯文哲修改後，成了如今的第六條，不但省去都發局的會勘責任 ，還讓建商能自行認定安全狀況與損害責任歸屬，只需將報告書送到都發局備查，也就是「想看再看就好」。

許淑華進一步提到，從上述可知，新版的規定不但給建商更多「自行認定的權力」，還讓都發局可以「不用去會勘」，只需要事後拿到報告後「備查」。許淑華痛斥，用常理想都知道，文字上寫備查，實際上就是「再看看」，如果沒出事，誰會主動查？這就是這次基泰大直案拖八個月，民眾求助無門，最後建商釀成大禍的主因。

針對柯文哲稱以前是建商「得」去檢查鄰居現況，他改成「應」，「得」是可做可不做，「應」是一定要做一事，許淑華也提出三點打臉。一、大家談「施工後出現鄰損，民眾要求市府協助卻求助無門」，「鄰損」一定是「施工後」才會發生，柯一直跟大家講把施工前的規定改嚴，到底跟「鄰損事件未即時處理」有什麼關係？二、柯文哲主動把市政府都發局的會勘責任給拿掉了，改叫廠商自己送報告給都發局存檔備查，這哪叫改嚴？三、柯文哲宣稱要求建商需於14天內完成會勘，所以是改嚴，實際上是新版法規中，14天內只是由「建商」製作初步安全認定書，30天內才由建商製作損害責任歸屬認定書。依據法規，認定損害責任的期限是30天。

許淑華痛斥柯文哲自稱科學理性務實治國，實際上是不尊重專業、自以為是、導致災難不斷；自稱的SOP，實際上只是甩鍋、硬拗、噴口水。針對柯要監督者換一顆良心，許淑華直言，是柯文哲要找找自己的良心跑去哪了，怎麼能在受災民眾的眼淚前睜眼說瞎話。

最後，許淑華也質疑柯文哲，為何要免去都發局的會勘責任，讓建商球員兼裁判？自稱智商157的柯，沒有沙盤推演想過，這樣的制度會產生執行上的漏洞，導致民眾求助無門嗎？柯的科學理性務實呢？這樣改的目的是什麼？改的時侯有秉持良心思考過嗎？