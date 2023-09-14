校長楊松田（左）具有3個木章。（周麗蘭攝）

重光國小今年轉型為童軍實驗學校，藉著課程啟動典禮感謝所有協助課程編定及提供資源的人士。（周麗蘭攝）

低年級小朋偶學習辨位。（周麗蘭攝）

斗南鎮重光國小這學年起轉型為童軍教育實驗學校，今（14日）舉辦課程啟動典禮，該校全體教師皆具備有幼童軍木基訓和木章訓的基礎，轉型為童軍實驗學校吸引10位學區外的學童就讀。

重光童軍教育實驗學校這學年度開始啟動，校方利用童軍第4次團集會（入團儀式）舉行課程啟動典禮，課程方式是以戶外生活探索，加上操作、科技、技藝授課，達成孩子學習經驗。

校長楊松田表示，童軍教育就是杜威教育家所說的「做中學，學中做」，從孩子最喜歡的實作帶給他們無限的啟發；開學以來孩子真的非常有興趣學習，課程中間沒有休息，但是孩子不會喊累，甚至期待老師等一下要給帶來甚麼樣的課程。

楊松田說，貝登堡將軍100多年前推動童軍教育，相信在多元智慧學習下，加上童軍夥伴支持，每個學生在學習過程中，都能有一個好的角色扮演。

重光國小112學年一年級新生學籍內原只有2人，轉型為童軍實驗學校又多了來自學區外的3名小朋友，其餘年級也轉學來7人，都是出於家長對童軍教育的支持。

關於童軍如何與學科結合，楊松田解釋，童軍實驗教育學校並不是把所有領域課程抹滅掉，國語、數學、社會、自然、英文這五大領域，跟一般的學校體制是一樣的，但融入童軍課程。

他舉例，自然領域課程會做戶外探索，加入童軍的方位辨別、動植物的認識、星象等等課程。科技課程會結合自然科技，加上語文領域課程一起融入，其餘課程也結合社團，家長不用擔心孩子的基本能力不足，不只足夠且有系統。

重光小學本學年起將從童軍的3大制度及銘言、諾言規律做起，採4學期與全日制，周一到周四課後輔導到下午4點50分，周五是下午4點放學，完善照顧每個學生。