彰化1名吳姓少年開心到法務部矯正署勵志中學彰化分校接友人「畢業」，他依照學長姐留下的傳統，拿取友人的黑色衣服包裹鞭炮點燃象徵去霉運，沒想到遭旁邊喪家以為在挑釁報警，慘遭警方依《社維法》送辦，近日彰化地院審結，處罰吳男5000元罰鍰。

判決書指出，這起案件發生在今年8月10日上午11點左右，吳男在勵志中學大門前，將有殺傷力的鞭炮，包進「畢業」友人的黑色上衣後點燃，還投擲到學校大門前的道路上，當時嚇壞附近民眾，法官認為顯有危害他人身體或財物。

據了解，因為案發當時附近有喪家正在辦法事，與一旁開心放鞭炮接風的吳男形成強烈的對比，還嚇壞不少附近民眾，而喪家認為吳男是在故意挑釁，認為他更不應該在大馬路上放鞭炮，因此報警處理。

法官認為，吳男在勵志中學校門口前、人車往來之道路投擲上鞭炮，造成爆炸聲響及火光，依一般社會觀念，行人或車輛見到該行為，都會感到危險閃避，認為吳男行為已對來往他人的身體安全或財產構成威脅，有危害他人身體或財物之虞。

法官審酌，考量吳男動機、手段、所生危害程度，智識程度為高中肄業、職業為臨時工等情，依《社會秩序維護法》第63條第1項第4款投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞之違序行為，處吳男5000元罰鍰，炸燬的黑衣也沒收。