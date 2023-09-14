基泰建設於大直的工地發生嚴重工安事故，導致民宅倒塌，也使預售屋買家希望解約，台北市法務局今呼籲，基泰建設從寬處理預購戶解約，若雙方協議不成，可向法務局提出申訴。截至上午11時為止，基泰大直預售屋共33戶，已售出31戶，其中14戶提出消費申訴，主要訴求為解除預售屋買賣契約及要求支付違約金。

台北市消保官陳盈全說明，依照規定，如果賣方未依核准工程圖樣與說明書標準施工、違反「建材設備及其廠牌、規格」、「開工及取得使用執照期限」或「賣方之瑕疵擔保責任」，買方可解除契約，並要求賠償房地總價款15％違約金，若未因上述理由要求解約，則要支付賣方違約金。

不過陳盈全指出，參考最高法院、新北地方法院等判決，實務上買賣標的物轉之前，如果發現有瑕疵存在，賣方卻無法提出無瑕疵物或者無法保證除去瑕疵，買方可主張解除契約，因此購買基泰大直預售屋的消費者可參考法院判決及上述規定主張解約。

法務局呼籲，基泰建設秉持最大善意，承諾從寬處理預購戶解約，如果雙方協議不成，消費者可向法務局消服中心提出申訴，由市府協助。另外，消費者也能向預售屋信託銀行書面申請不予同意賣方申請動用信託專戶爭議款項。