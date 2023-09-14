自稱命相師的洪姓男子，假借替人改運、作法趕走「魔神仔」，要求女被害人脫光衣物，任由他在身體隱私部位畫硃砂，甚至加以性侵，台灣高等法院駁回洪的上訴，依強制猥褻罪、強制性交罪等罪判刑22年。

判決指出，洪男自稱為相命師，以替信徒問事、改運為業，他假借宗教之名，在2015年到2016年間，利用一名女子狀況不佳之際，向她佯稱有嬰靈跟著她，導致她身體不好等，她信以為真而心生畏懼，任由洪在某鋼琴教室內，使用毛筆沾紅墨水在她女胸部、腹部、下體畫圓、寫字，並以手性侵。

2016年洪男趁未滿18歲的被害人遭逢意外而欲「收驚」之際，向她及其祖母佯稱她出車禍後要作法、身後跟很多「魔神仔」、定期作法可以預防乳癌，使她及其祖母信以為真而生心畏懼，洪男以手指沾墨水加以性侵、 念咒，得逞5次。

2016年到2020年洪男趁另一名被害人分手、失戀，身心狀態不佳之際，向她佯稱其體內卡陰，若不接受治療會有子宮肌瘤、未來沒有好姻緣、將死於非命、家中祖先不得安寧，且接受治療會延長壽命等，以同樣手法性侵。

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