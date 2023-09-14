美國時代雜誌13日公布年度「次世代百大人物」名單，日本前陸上自衛隊女隊員五之井里奈去年公開控訴遭多名男性隊員性騷擾，防衛省啟動調查，引爆日本軍中Me Too事件，獲選時代雜誌次世代百大人物。

「時代雜誌」（TIME）介紹文章寫道，日本在2019年開始使用的紀年稱號「令和」，象徵著「美麗的和諧」，但當五之井里奈跳出來揭露軍中性騷擾事件時，這份秩序與和諧註定要被打破。

五之井里奈在2011年的311東日本大地震時被一名女性自衛隊員所救，當時立下志願，長大後也要成為一名自衛隊員。然而，她的夢想卻變成了一場噩夢。

五之井里奈在軍中遭受性暴力，但要在這個超過90%成員都為男性的組織申訴，是一件相當困難的事。她於是在去年離開自衛隊並發起活動，站出來講述她的遭遇，促使政府啟動調查，也激勵更多女性說出自己的故事。

時代雜誌表示，在日本社會，把遭遇性暴力的經歷公諸於眾，過去被視為一項禁忌，但五之井里奈的勇氣，替所有倖存者踢破了這扇禁忌之門。

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100 Next）。這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者共5大領域，五之井里奈被歸為「倡議者」類。

另外，日本首位當選國會議員的34歲維吾爾人英利阿麗菲亞，則入選「領袖」類別，理由是她替以男性、且高齡居多的日本國會，注入多元年輕的活力。

五之井里奈去年在網路上發出呼籲後，另有146名現役隊員也表示受到性騷擾，要求防衛省進行內部調查。

防衛省經調查後認定，五之井里奈確實在執行任務時遭到性騷擾。陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀出面向受害當事人致歉，表示對至今長期承受痛苦的五之井里奈，「我代表陸上自衛隊致上深深歉意」。