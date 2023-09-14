曾經的雷霆門神、2屆火鍋王伊巴卡（Serge Ibaka）找到工作了！據西班牙記者Marc Mundet消息，現為自由球員的伊巴卡將遠赴德國，和德甲豪門拜仁慕尼黑簽下1年合約。

18日將滿34歲的伊巴卡來自剛果共和國，2008年加盟雷霆，主打禁區的他擁有一雙長臂，能夠輕易製造火鍋封阻，雷霆大約於2010年左右崛起，靠著3張王牌杜蘭特（Kevin Durant）、韋斯布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden）多次進出季後賽，伊巴卡當時就是三少後最可靠的屏障。

伊巴卡曾拿下2屆火鍋王、3度入選最佳防守陣容第一隊，而他不只防守實力高超，為了順應時代變遷，伊巴卡開發了外線投射能力，增加進攻手段。2016年夏天，雷霆為了挽回杜蘭特，選擇將伊巴卡交易到魔術，換回歐拉迪波（Victor Oladipo）等年輕戰力，不過最終杜蘭特仍選擇投靠勇士。

隨後伊巴卡和暴龍簽下長約，終於在2019年奪下生涯首座NBA冠軍，但此後生涯載浮載沉，上賽季在一筆4方交易中，從公鹿轉戰溜馬，不過一場未打遭裁掉。伊巴卡擁有在美國海外打球的經歷，2011年賽季停擺期間，就曾加盟西班牙球隊皇家馬德里。