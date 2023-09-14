黃偉晉出道12年今（14日）宣布即將首度在香港舉辦「CreaLife Live Tour」演唱會，11月4、5日一連2天於香港TWGHs TungPo Kitty Woo Stadium 東華三院東蒲胡李明靜體育館開唱，黃偉晉興奮表示：「因為之前粉絲真的敲碗太久太久，我都沒有辦法給大家很確定答案，但到後來開始真正執行，我是非常期待歌迷們的反應，不管是五堅情或是我個人到香港工作，我都可以感受到香港的歌迷真的非常非常熱情，真的有多想我、或我們再去開演唱會。」

香港的歌迷們的聲聲呼喚，讓遠在一方的黃偉晉都能深切感受，再加上身旁的工作人員推波助瀾下，終於盼到了這次的演唱會。其實今年黃偉晉與香港的緣分特別深，不管是團體五堅情或他個人的工作演出，從3月至今，到港演出或工作已有5次之多，讓他最印象深刻的，還是香港歌迷朋友們的熱情。

他透露有次到港無意間到便利商店買了名為「熱浪」的洋芋片吃，沒想到分享到社群軟體後，隨著一次又一次到訪香港，歌迷朋友都會買來送他吃，多到連行李箱都裝不下，他除了感謝大家，也開玩笑說：「大家可以控制一下啦，明明那麼愛看我脫衣服，可是卻又送給我吃。」還自爆吃洋芋片零食的胃是無止盡，「他們送我20包我是20包都想吃，真的滿恐怖的熱量。」哀嚎享受美食的同時，身材管理也很重要。

他表示這次的演唱會，還是會入境隨俗想保留演唱會粵語歌的部份，「因為我覺得都到香港了，香港歌迷敲碗這麼久，我希望可以表演給他們聽，上次反應大家都很好，讓我感受到這次一定要保留」；至於令人期待萬分的歌單，到底是哪些歌會雀屏中選，黃偉晉賣關子說：「唱哪些歌大家可以期待一下。」香港演唱會門票9月28日開賣，購票洽www.bookyay.com。