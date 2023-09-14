社福津貼調整機制每4年須因應消費者物價指數（CPI）連動調整，行政院會今日拍板國民年金等7項社福津貼與老農津貼調整案，明年元旦起將調升7％，預算應編列1313.8億元。不過，行政院日前送至立法院的預算書中僅編列1120億，針對不足的193.8億，行政院政務委員林萬億說，不足部分會想辦法支付。

今年是大選年，民進黨主席暨總統參選人賴清德昨在中常會上喊話，基層反映社福津貼應提高，盼行政院儘速公布、酌予增加，行政院會也在今日通過各項津貼調整案。

林萬億稍早在行政院會後記者會指出，當時編列預算時，是以2022年的CPI成長幅度推估，「的確有一點偏低」，經過這幾個月的每季檢討，主計總處也提供精準數據，今天的數據是前幾天盤點出來，確實有落差，但政府會依法行政，津貼最終調整要明年最新的CPI數據會在明年1月初公布。

至於預算編列不足近200億元，林萬億解釋，編列預算是依照3月CPI精算，今天呈現的數字則是依照是8月的統計，而明年發放時會依照新數據，若有預算不足，政府要想辦法支付，「因為項目是存在的。」

針對外界認為，副總統賴清德昨特別關切此議題，是要做球給行政院，也有人認為這是院黨溝通機制失靈。對此，行政院發言人林子倫說，行政與執政團隊溝通沒有問題，老農津貼與8大社福津貼有法定機制，各部會在這短期間，對於總預算調整比例額度都在精算，希望做更完整的行政準備工作，明年能準時發放，讓民眾受到照顧。

林萬億也補充，立委、總統候選人與各界關切津貼成長，是對調漲比率不那麼熟悉，因此會有各種期待，農民、低收入戶與相關團體也會關注在物價上漲過程中，是否能維持生活品質，而制定4年調漲一次的機制，就是維持民眾不因物價上漲導致生活受到影響，但政府仍要評估精準數據列入預算。