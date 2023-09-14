住在靠近烏克蘭邊界的羅馬尼亞居民今晨接獲緊急警報，警告「可能有物體從周圍空域墜落」，敦促他們保持冷靜緊急避難。羅馬尼亞國防部說，境內又發現俄羅斯無人機殘骸。

英國廣播公司（BBC）報導，羅馬尼亞國防部表示，一週內第3度在境內發現俄羅斯無人機殘骸。

當地時間午夜過後不久，羅馬尼亞東部8個村莊的居民陸續接獲手機簡訊，警告他們可能有物體從周圍空域墜落。內容說：「保持冷靜！請到地下樓層或民防避難處所避難。若無避難處所，請待在室內，遠離窗戶和外牆。」

羅馬尼亞國防部表示，已發現多架無人機飛往與羅馬尼亞隔著多瑙河相望的烏克蘭港口。俄羅斯近幾週鎖定這些港口攻擊的頻率愈來愈高。

國防部說，稍早發布警報是因為土爾徹（Tulcea）和努弗魯（Nufaru）周圍地區「可能發生無人機撞擊事件」，並說警報已於當地時間清晨5時解除。

邊境村莊居民表示，儘管努弗魯位於邊界以南14公里處，他們經常能聽到無人機飛越羅馬尼亞領土的聲音。

位於烏克蘭與羅馬尼亞邊界的普勞魯（Plauru）居民塔納斯（Costica Tanase）告訴法新社：「深夜警報響起時，應該就是無人機來襲。」

70歲農民普夫利亞（Gheorghe Puflea）說，無人機接近時，「感覺就像地震在搖晃」。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）今天表示，羅馬尼亞已第3次在境內發現類似俄軍所使用的無人機殘骸。

北約發言人懷特（Dylan White）在聲明中說，羅馬尼亞駐北約大使已向盟國通報「俄羅斯持續攻擊羅馬尼亞邊界附近的烏克蘭港口基礎設施」的最新情況。

不過他還說：「北約並沒有消息顯示俄羅斯對北約盟國領土有任何蓄意的攻擊。」