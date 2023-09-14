一名男子逛全聯超市，意外發現一款新上市的「鮮魚豬肉水餃」，外包裝印著孔子端著一盤水餃說「這餃子真鮮」，讓近2千人聯想到孔子的弟子子路遺體被剁成肉醬，孔子傷心到再也不吃絞肉，網友因此歪樓說，「有子路口味嗎？有夠地獄。」

原PO昨（13）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上傳一張照片，問「請問有人也買過『孔子賣餃子』嗎？」從上傳的照片可見，水餃口味為鮮魚豬肉水餃，包裝正中央有古人孔子的畫像，手裡端著一盤水餃，說道「這餃子真鮮。」

圖文引發近2千名網友聯想到孔子的弟子子路遺體被剁成肉醬，孔子因此再也不吃絞肉的歷史，紛紛歪樓，「有子路口味嗎？」、「餡料是子路嗎」、「好諷刺喔！我記得他有學生被刴成肉醬，地獄梗？」、「這…..後代看到情何以堪」、「封面鮮魚2字應該改成子路」、「保證孔子沒吃過」、「古代版的消波塊水餃」、「孔子想不到，後人居然幫他賣水餃」。

但也有婆媽還說會買回家給孩子吃，增加考運，「這我看到會買耶！感覺買回去煮給孩子吃，讀書都能100分」、「月考前要買來吃，有吃有保佑」、「吃了會考試All Pass」。

根據歷史，子路是孔子最知名的弟子之一，後來追隨衛國大夫孔悝，衛國君主衛後莊公發動兵變時，子路為了救孔悝而死，遺體被衛後莊公剁成肉醬，孔子聽到消息後傷痛至極，立誓從此不再吃絞肉。