8種口味豬五花一字排開，口味由清淡爽口到濃郁厚實，民眾可一次享盡8種風味的韓式烤肉。(八色烤肉提供)

「中秋八色生肉套餐」建議消費者可在家使用平底鍋或電烤盤烹調，輕鬆省力。(八色烤肉提供)

迎接疫情降級後的第一個中秋烤肉節，加上3天連假，烤肉商機發燒。主打韓國料理的連鎖品牌「八色烤肉」和「涓豆腐」紛紛推出中秋燒肉組和韓式燒肉醬搶市。民眾在家自己烤肉，有這些「外籍兵團」助陣，也能輕鬆烤出韓味十足的美味燒肉。

來自韓國的「八色烤肉」，以8種不同風味豬五花打響名號，受到不少哈韓族喜歡，品牌耕耘台灣多年，今年首度推出外帶「中秋八色生肉套餐」呼應台灣中秋烤肉風俗。套餐以9宮格的包裝組合，將8種不同風味豬五花集結成盒，更附上獨家祕製沾肉大醬，讓民眾在家烤肉，也能烤出跟店裡一樣的風味。「中秋八色生肉套餐」，品牌台北與台中店皆有販售，預購外帶自取每組880元，外送平台Uber Eats也可購買，每組1180元；從9月15日供應至10月10日，業者表示要讓大家從早鳥中秋開始，一路烤到雙十連假。

遠從韓國飄洋過海來台的「八色烤肉」，8種風味的肉品味道各有千秋，包含大蒜、紅酒、松葉、香草、咖喱、大醬、辣椒醬和高麗人蔘，8種獨特調味所醃製的五花肉，口味由清淡爽口到濃郁厚實，由淺入深的吃法，佐上蔬菜和泡菜一起享用，不同的搭配，讓烤肉的滋味更多了不同層次感。

「中秋八色生肉套餐」除了放在最接地氣的炭火烤肉爐架烤，也有手殘族適用的懶人烤法，在家使用平底鍋或電烤盤，以煎烤的方式烤豬五花，電烤盤火力調至200度高溫，將單面煎至焦糖金黃色，再翻面將另一面也煎至金黃色澤全熟即可，不僅能保留醃製醬汁味道，五花肉吃起來外皮焦脆且帶有醬香，肉質彈牙、鮮嫩多汁，可先品嘗原味，再沾取韓國大醬食用，搭配生菜、泡菜與大蒜一同入口，正韓的吃法讓人回味無窮。

迎接中秋全民烤肉節來臨，連鎖韓食品牌「涓豆腐」推出兩大烤肉神器，助攻中秋烤肉運動。其中一個是「涓豆腐」與「大成」集團攜手合作，推出的「涓豆腐韓式燒肉組」，只要一箱就能省去市場挑肉、買肉、醃肉等繁瑣步驟，開箱即可開烤。

「涓豆腐」與「大成」集團攜手推出韓式燒肉組，買1組可享豬里肌、豬五花、豬梅花3種部位。(豆府餐飲集團提供)

「涓豆腐韓式燒肉組」原價880元，於品牌購物商城下單，單筆購買2組可享88折回饋，現省211元。(豆府餐飲集團提供)

原價316元的「韓式BBQ萬用醬」中秋期間優惠價299元。(豆府餐飲集團提供)

「涓豆腐韓式燒肉組」選用大成黑蜜豬，自然養成240天熟齡，孕育出獨特圓潤香氣，再加上未使用生長激素及抗生素，口感柔軟、鮮甜細膩，單買1組可享豬里肌、豬五花、豬梅花3種部位，再以「涓豆腐」韓式BBQ醬和辣醬醃製，雙重風味，美味加倍。即日起到9月18日，於品牌購物商城下單，原價880元，單筆購買2組可享88折回饋，直接省下211元。

此外，中秋烤肉絕對少不了靈魂之鑰，就是百搭烤肉醬。「涓豆腐」將主廚研發的「韓式BBQ萬用醬」升級為2罐組的禮盒版，嚴選食材經長時間恆溫發酵，散發濃郁黃豆和小麥香味，甘甜風味更適合烤肉時拿來刷海鮮，民眾宅在家自己烤肉，也能端出韓式燒肉店的美味。原價316元的「韓式BBQ萬用醬」中秋期間優惠價299元。