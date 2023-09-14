沈甸甸、約4噸重落石掛在5公尺高山邊，若再次下雨坍方恐全部滑落，行經車輛險象環生。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

3 駕駛人注意！4噸重落石掛5米高山壁，途經埔里牛洞路段好驚險。

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段曾發生落石砸死路過轎車駕駛邱姓女子，縣府施設落石攔截網確保行車安全，近期卡努、海葵颱風接力來襲，大量落石造成部分鋼梁歪斜、攔截網破損，沈甸甸的落石掛在5公尺高山邊險象環生，縣府已請廠商18日起進駐施工。

魚池鄉共和村、東光村民大部分都行經投131線到埔里鎮，但埔里、魚池交界的牛洞路段上邊坡地質不穩，常因地震、豪雨坍方落石，2017年邱姓女子開車到埔里採購，行經該路段遭落石砸死，縣府評估受限路寬不足等因素，決定架設雙層落石攔截網，工程於2019年完工，成功多次攔截巨石，近期受風災影響大量土石掉落，撞壞上層攔截網，2根鋼梁變形，再度引發關注。

居民再度建議，盼投131線牛洞路段興建明隧道，即使興建明隧道造成道路幅縮減，不過能提升通行的安全性，相信大家都能接受。

許淑華強調，現階段先清除落石並修復落石攔截網，興建明隧道將進行可行性評估，再報請中央支援。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華則說，縣府將與顧問公司評估興建明隧道的可行性，再報請中央支持。現階段將請開口契約廠商清除落石並修復落石攔截網設施，預計18日起進駐施工，清除網內約4噸重的石塊，更新受損的攔截網、鋼梁，並加寬加大攔截網面積，確保通行安全。

施工業者指出，機具及施工人員18日進駐，每天上午9時到下午5時全線封閉施工，請民眾避開這段時間通行；預計工程分為兩階段，落石清除大約要4天至5天，落石攔截網復建約7、8天，並針對坡面風化部分噴漿保護，預計中秋節左右完工。