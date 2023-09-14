每年報考人數眾多的公務人員初等考試，考試院院會今天通過，考試時間定於明年1月6日舉行，為了方便離島地區的應考人就近參加考試，將特別增設澎湖、金門及馬祖等3個離島考區，以減輕考生的交通困擾及經濟負擔。

初等考試是最基層的公務人員考試之一，考試題型為全選擇題，應考資格無學歷限制，只要年滿18歲以上公民都可參加，今年初報考人數就將近2萬人。從今年起，所有公務人員考試都不再列考公文及公文格式用語，改由實務訓練時再進行培養。

考試院院會今天通過，明年初考時間定於1月6日，將在臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等11考區同時舉行。

考試院說明，113年舉行的初考，共設有一般行政等14個類科，暫定需用名額為345人，將特別增設澎湖、金門及馬祖等3個離島考區。

至於應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取標準等項，將分別依照公務人員初等考試規則及公務人員考試總成績計算規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。