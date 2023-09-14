畢業後第一份工作最好選擇業務，為什麼？年僅24歲的「永慶房屋」新人王葉宏富認為，年輕人的工作選擇多、有表現舞台的機會卻相對少，但業務工作有努力就有收穫，收入和付出成正比，讓年輕人也能擁抱高薪。

年輕人想要高收入就要做業務

人生首個正式工作就做業務，還是專業度最高、買賣金額最高的房仲業，葉宏富笑著說，大概是因為大學時曾在健身房打工，來來去去的客戶看多了，明白一般工作不是薪水少、就是有上限，年輕人想要高收入就要做業務。

「而且永慶房屋提供業務新人『每月5萬』保障收入，起跑點贏過大多數工作！」葉宏富表示，找工作最怕期望薪資被砍價，這一點，永慶真的很保障新人。不只提供2023年底前錄取報到的業務新人「每月5萬x12個月」保障收入，收入沒煩惱就能安心學習，心理更踏實工作也就更有動力！若是有成交也能拿到獎金，沒有年資限制新人也能領，年輕人不用擔心能力好卻不被看見。

葉宏富還說：「一般人以為業務新人不受客戶青睞，其實是迷思。」他指出，每個人的特質都不同，客戶也會希望找與自身投緣的業務服務，尤其永慶房屋品牌大、客源充足，讓新人有更多服務機會，只要找到自己的銷售風格，就能發展出自己的優勢，像他曾在新人期就賣出總價6千多萬的房子，在永慶新人也能出頭天。

師徒制從0打基礎 永慶新人出頭天

葉宏富不只是永慶新人王，入行未滿1年還達成百萬戰將的好成績！他表示，永慶房屋有「一對一師徒制」培訓，就像研究生寫論文有指導教授，如果新人一開始就有人帶、有好的學習節奏與目標，不用盲目摸索自然能事半功倍。

「剛入行的時候我也是什麼都不懂，沒人脈師父就帶著我熟悉各個社區，服務客戶碰壁師父就建議我改進方法，就連第一件成交也是師父帶著我完成！」師徒制幫助葉宏富快速上手並累積充足經驗，他體會，有時候對的方法不會有立竿見影的效果，但隨著經驗與專業的累積，當機會來了就能把握。

葉宏富分享，師父常囑咐他「嫌貨人才是買貨人」要懂得聆聽客戶需求，並盡力解決客戶的需求、找到最適合的房子，只要提供貼心且專業的服務，就算這一次沒成交，台灣每年有30多萬房屋買賣，而永慶的成交市佔高，未來一定有機會。因此葉宏富服務時從不預設立場，盡力提供服務，就算頭兩個月業績掛蛋，但自第三個月達成首筆成交後，近一年來業績越來越穩定，他也對業務有了新的體悟「不要急於一時得失心太重，先充足自身經驗與專業，蹲得越低才能跳得越高！」

永慶房屋有「一對一師徒制」培訓，幫助新人快速上手，團隊合作緊密關係更融洽。(圖/永慶房屋提供)

保障5萬x12個月 做業務首選永慶

據主計處薪情平台統計，永慶房屋保障業務新人首年60萬收入，勝過9成25歲以下上班族年薪！如果你還不清楚工作志向，或想轉換跑道，葉宏富鼓勵這輩子一定要做一次業務！

葉宏富表示，永慶房屋除了新人保障收入，新人期後每月也還有36K，且「月月晉升」制度提供透明升遷目標，只要達成每月都能升級等並加底薪，最高底薪達7萬多！今年他已連升2級，年收入不只超越60萬更往「百萬」邁進，他也期許自己能達成3年買房的目標。

2023年永慶房屋獲《台灣服務業大評鑑》金獎11連霸，是房仲業中的頂尖王者！還6度蟬聯《亞洲最佳雇主獎》金獎肯定，薪獎福利比同業都香，葉宏富歡迎對房地產有興趣、有理想的人才一起加入永慶打拼未來！