永豐銀行明（2024）年度將加速導入綠電、預計較今（2023）年度倍增，預計全年綠電採購量將達520萬度、即約當全行一年用電量的20％，透過循序漸進方式，落實綠色營運行動方案，實踐「翻轉金融 共創美好生活」企業願景。

臺灣再生能源發電量去（2022）年首度超越核能，亦較前一年度成長36％。永豐銀行自去年第四季起導入綠電，今年預計總採購量達260萬度，約當全行一年用電量的10％，本（9）月起，進一步向再生能源售電業者加碼採購，預計明年度綠電占比將達全行一年用電量的20％、可望較今年倍增，同步導入自有辦公大樓並擴及部份分行。

除採購綠電，永豐銀行已於自有辦公大樓建置13.5 KW（Kilowatt；瓩）的屋頂型太陽光電系統、年發電量約達1.6萬度，自發自用。合計採購與自建系統所產生及使用的綠電，預估年度減碳量達2580公噸以上。

為攜手企業夥伴共同邁步永續，永豐銀行表示，至今年8月底，透過融資方式協助建置7716座太陽光電廠、總裝置容量逾3.25 GW（Gigawatt；百萬瓩），約當108.4萬戶家庭一年的用電量；同時，永豐於授信流程中加入ESG思維、推出永續連結貸款，導引資金正向循環、鼓勵企業綠色轉型，共同實現永續發展。